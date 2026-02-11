Путин поручил расширить жилищную поддержку семей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Правительство подготовит меры по улучшению условий для родителей с детьми и развитию льготной ипотеки.

Президент России Владимир Путин дал поручение разработать государственные программы, направленные на улучшение жилищных условий семей, прежде всего воспитывающих детей до семи лет. Соответствующие указания приведены в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также поручил проработать дополнительные механизмы поддержки семей с детьми, включая возможность полного или частичного погашения ипотечного кредита за счет федеральных средств в размере до 450 тысяч рублей при рождении четвертого и последующих детей.

Кроме того, правительству РФ поручено представить предложения по развитию системы льготной аренды жилья для семей, не имеющих собственной жилплощади.

Совместно с регионами, Банком России и АО «ДОМ. РФ» кабмину необходимо до 1 июня подготовить инициативы по введению дифференцированных ставок в рамках программы «Семейная ипотека» с учетом количества детей в семье.

