«Должна быть готова к хейту»: Ника Здорик о популярности Анны Пересильд

Звезда сериала «Ландыши» не знает, как бы она вела себя, если бы в 16 лет на нее свалилась такая слава.

Актриса Анна Пересильд должна быть готова к хейту в свою сторону после попадания в список лучших актрис России. Об этом звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик заявила в интервью блогеру Марии Чадиной, комментируя популярность младшей Пересильд.

Анна Пересильд в 2025 году возглавила рейтинг лучших актрис России, обогнав народную артистку РФ Марию Аронову и актрису Светлану Ходченкову. Это вызвало недовольство у пользователей сети.

«Я считаю, что любой артист должен быть готов к хейту. Тем более когда Аня Пересильд она заняла такую определенную ступень с точки зрения масштаба как бы того, что она делает. Ваня Дмитриенко сейчас, который находится на пике, они выпустили вместе трек. То есть она идет определенно туда, где обсуждают», — высказалась Здорик.

По словам актрисы, для Пересильд популярность — огромное испытание, поскольку не всегда к тебе настроены положительно. При этом Здорик не знает, как бы она вела себя, если бы в 16 лет на нее свалилась такая слава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анна Пересильд мечтает сыграть в супергеройском кино. Не столько спасение кого-то, сколько перспектива с кем-то подраться на съемочной площадке привлекает актрису.

