Путин поручил создать условия для студенток‑матерей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Минобрнауки РФ направит вузам рекомендации по поддержке женщин, родивших в период обучения.
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и направить в высшие учебные заведения рекомендации по обеспечению благоприятных условий для студенток, родивших ребенка во время учебы. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Минобрнауки России разработать и направить в образовательные организации высшего образования рекомендации по созданию при осуществлении образовательного процесса благоприятных условий для женщин, родивших ребенка в период обучения», — указано в перечне поручений.
Помимо этого, президент поручил правительству РФ проанализировать востребованность ясельных групп и принять меры по их развитию и поддержке.
С учетом социальных программ, опубликованных 30 января, в Санкт-Петербурге студенческим семьям будут выплачивать 200 тысяч рублей за рождение ребенка, из которых 100 тысяч рублей полагаются беременным студенткам всех форм обучения — ранее выплаты предоставлялись только очницам.
