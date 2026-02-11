«Я очень эмоциональный человек»: Ника Здорик о разрыве со Стасом Пьехой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актриса с благодарностью относится к певцу, несмотря на расставание.

Актриса Ника Здорик и певец Стас Пьеха расстались из-за излишней эмоциональности артистки. Об этом звезда сериала «Ландыши» рассказала в интервью блогеру Марии Чадиной.

«Я очень-очень эмоциональный человек, я очень яркий и открытый человек в плане выражения своих эмоций и в плане вообще жизни. А он тоже тревожный, контролирующий, и для него мое проявление эмоций — оно для него небезопасно», — пояснила Здорик.

При этом Ника благодарна Стасу за то, что во время их отношений он заложил в нее много правильных и взрослых мыслей.

Актриса также рассказала в интервью, что хочет иметь семью и детей. Здорик мечтает быть молодой мамой, несмотря на то, что коллеги и друзья призывают девушку пожить для себя.

«Мне не страшно. Я хочу быть молодой мамой. <…> Как я там дочку наряжаю, отвожу ее на гимнастику, что-то, какие-то такие вещи сразу флешбэками. Там как я памперс меняю, как я сюсюкаюсь, как я обнимаю», — разоткровенничалась артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ника Здорик рассказала об отношениях с мамой. По словам актрисы, ее мама невероятно мудрая и в то же время мягкая женщина, которая воспитывает пятерых детей. Ника отметила, что ей не хватает этих качеств, поскольку сама больше с характером, как говорится.

