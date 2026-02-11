Группа «Комната культуры» выступит на фестивале GARAGE FEST Игора Драйв 2026

Фото: пресс-служба автодрома "Игора Драйв"

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Юбилейный фестиваль музыки, скорости и драйва пройдет 18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв».

Группа «Комната культуры» станет первым объявленным участником пятого, юбилейного фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2026. Коллектив выступит в воскресенье, 19 июля. Организаторы анонсировали выступление 11 февраля.

«Комната культуры» — один из самых заметных и искренних коллективов новой российской сцены. Его музыка — это бард-рок с живыми эмоциями, точными словами и мелодиями, которые остаются со слушателем надолго, а песни звучат как личный разговор — честный, немного дерзкий и очень настоящий», — отмечается в сообщении организаторов.

Помимо концертов, гостей ждут выставка классических и редких автомобилей от проекта «Автокультура», дефиле машин и шоу-заезды дрэгстеров, экскурсии в боксы и лекторий. Спортивная программа включает марафон «1000 километров Игора Драйв», этап RDS Open и Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент».

Фестиваль состоится 18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв». Билеты доступны на сайте по цене от 3000 рублей. Дети до шести лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.