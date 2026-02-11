Мишустин распорядился открыть генконсульство России в Актау

Фото: © РИА Новости/Ольга Головко

МИД РФ поручено определить численность сотрудников нового диппредставительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генерального консульства РФ в городе Актау Республики Казахстан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Актау (Республика Казахстан)», — говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, Министерству иностранных дел РФ поручено установить штатную численность сотрудников нового загранучреждения в пределах утвержденной общей численности работников зарубежных представительств ведомства. Также МИДу предстоит утвердить структуру и штатное расписание консульства.

