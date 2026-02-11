Медведев пригласил экспертов к созданию новой народной программы «Единой России»

Фото, видео: 5-tv.ru

Председатель партии заявил, что предвыборный документ должен быть предельно конкретным и основанным на обратной связи от граждан.

Дмитрий Медведев встретился в Горках с лидерами общественного мнения и представителями ведущих отраслей, пригласив экспертное сообщество к работе над новой народной программой «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии 11 февраля.

«Содержание народной программы нам нужно начинать определять уже сегодня. Есть и необходимость корректировки того, что было, поскольку с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа, прошло уже пять лет», — заявил председатель партии.

По его словам, программа будет разделена на две части: блок долгосрочного планирования и предвыборная программа на пять лет. Именно предвыборный документ, который утвердят на съезде в августе, должен быть «предельно конкретным» и верифицируемым, чтобы избиратели могли оценить его исполнение.

Медведев подчеркнул, что «народная программа» — это результат обратной связи, поступающей в партию ежедневно. Он также отметил важность сохранения «нерва развития страны» и чувства дыхания каждого гражданина: «Только тогда будет успех. Тогда мы победим в сентябре этого года на выборах в Государственную Думу».

Предыдущая народная программа, с которой «Единая Россия» победила в 2021 году, включала около 400 положений и была синхронизирована с нацпроектами. В ее формировании участвовали более 2,5 миллиона россиян.

