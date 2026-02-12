«Не звоночек, а набат»: психолог рассказала, как распознать токсичную дружбу

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как уйти от людей, которые перестали быть нам друзьями?

Вы не обязаны продолжать общение с другом, если оно доставляет вам дискомфорт. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, гештальт-терапевт Ирина Грекова.

Как отметила специалист, настоящая дружба основана на помощи, уважении и заботе. Друг должен уметь помочь в трудную минуту и порадоваться за вас, если для этого есть повод.

«К сожалению, не всегда человек, которого мы считаем своим другом, ведет себя в наш адрес как настоящий. И если после общения мы чувствуем себя подавленными, расстроенными, обескураженными, то самое время задуматься, а друг ли это на самом деле», — сказала Грекова.

Сложно назвать другом того, кто токсично себя ведет, высмеивает вас, игнорирует просьбы о помощи и вспоминает о вас только тогда, когда ему что-то нужно.

«Друг вас ревнует, требует, чтобы вы общались только с ним, если ведет образ жизни, который идет вразрез с вашим, и требует, чтобы вы изменились или подстроились, это тоже уже не звоночек, а настоящий набат», — пояснила Грекова.

Грекова отметила, что в такие ситуации в основном попадают добрые и отзывчивые люди, которые много времени и сил вкладывают в межличностные отношения. Зачастую у таких людей всего один друг.

«Что делать, если вы наконец поняли, что ваш друг не является другом? В первую очередь, не вините себя в этом. Это его личный выбор так себя вести», — отметила психолог.

Грекова посоветовала не расстраиваться и не зацикливаться на одном человеке, даже если вы считали его единственным лучшим другом. Необходимо начать больше общаться с другими людьми и определить для себя, каким должен быть тот самый друг.

«Вы не обязаны продолжать общение, если оно приносит вам дискомфорт. <…> Не замыкайтесь на одном человеке. <…> Новая жизнь только начинается. Подумайте, каким должен быть ваш настоящий друг, как он должен относиться к вам, и станьте таким другом в первую очередь самому себе: начните с заботы, и остальные подтянутся», — заключила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мы постоянно выбираем не тех партнеров. Поначалу почти все мужчины кажутся «теми самыми», но после конфетно-букетного периода все резко меняется в худшую сторону. И каждый раз отношения развиваются по одному сценарию, нередко похожему на мамины и бабушкины сценарии отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.