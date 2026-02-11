Километровый астероид пройдет рядом с Землей 14 февраля

Фото: 5-tv.ru

В ИКИ РАН заявили, что небесное тело не представляет угрозы для планеты.

Крупный астероид 162882 (2001 FD58) пролетит на безопасном расстоянии от Земли 14 февраля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Самый крупный за последний год астероид километрового размера пролетит 14 февраля на безопасном расстоянии от Земли», — отметили специалисты в Telegram-канале.

По их данным, объект приблизится к планете на несколько миллионов километров. Он стал крупнейшим небесным телом за последние 12 месяцев, вошедшим в условную зону в 7,5 миллионов километров от Земли — после этого рубежа астероиды относят к потенциально опасным. При этом вероятность столкновения с нашей планетой оценивается как нулевая.

В лаборатории также указали, что наибольшую формальную вероятность сближения в текущем цикле демонстрирует астероид 2013 TP4 диаметром около 10 метров. По расчетам, шанс его возможного столкновения с Землей 1 октября 2026 года составляет примерно один к 45 тысячам.

