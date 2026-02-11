Путин утвердил положение о Главном штабе Росгвардии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Документ определяет статус и ключевые задачи основного органа управления войсками.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск национальной гвардии РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«B целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемое положение о Главном штабе войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, Главный штаб закреплен в качестве центрального органа военного управления Росгвардии. В его полномочия входит организация руководства войсками на основе решений директора службы, а также их применение в мирное и военное время.

Кроме того, штаб участвует в формировании и реализации государственной политики в установленной сфере, планирует развитие и строительство войск, обеспечивает поддержание их боевой и мобилизационной готовности, а также осуществляет контроль за состоянием подразделений.

В числе задач также названы оперативная и мобилизационная подготовка, координация боевого обеспечения, организация разведки, развитие систем управления, связи и шифровальной работы.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

