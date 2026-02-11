«Какая-то западня»: Лавров об уроках России после общения с Западом в рамках ООН

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москва больше не верит в приличие западных стран.

Россия извлекла уроки из общения с Западом на площадке ООН и больше не верит в соблюдении элементарных приличий. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Один из уроков, который мы отсюда извлекли: раньше, в период сохраняющихся надежд, что с Западом можно договориться на взаимовыгодной основе, мы многие вещи в Совете Безопасности пропускали, соглашались с ними, хотя понимали, что в общем, там какая-то западня есть», — сказал Лавров.

По словам главы МИД, Россия надеялась, что Запад будет соблюдать элементарные приличия. Сергей Лавров добавил, что западные страны зачастую накладывают санкции без срока их окончания. При наложении ограничений на других участников необходимо обозначать их срок действия, чтобы «дать шанс стране устранить те недостатки, критические замечания, которые были высказаны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия готова к компромиссам, однако они не должны ущемлять ее собственные интересы. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, любая договоренность не может быть достигнута без компромиссов. Кроме того, министр подчеркнул, что Россия не будет подписывать невыгодный для себя мир. Лавров напомнил, что такую позицию неоднократно высказывал президент РФ Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.