«Вернуться в детство»: о чем бы Дужников попросил Царевну-Лебедь

Актер Дужников попросил бы у Царевны-лебедь вернуть его в детство

Фото, видео: Владимир Гердо/ТАСС; 5-tv.ru

Звезда сериала «Воронины» обожает детские сказки и уверен, что любую можно претворить в жизнь.

Заслуженный артист РФ Станислав Дужников на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна пофантазировал в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru, что бы он попросил у Царевны-лебеди из сказки Александр Пушкин.

Отвечая на вопрос о любимом произведении поэта, актер признался, что особое место в его сердце занимает «Сказка о рыбаке и рыбке».

«Самая первая сказка — это „Сказка о рыбаке и рыбке“. Ее можно читать детям буквально с нуля лет, даже когда они еще в животе у мамы», — отметил артист.

Когда журналист поинтересовался, какое желание он бы загадал, Дужников сначала растерялся.

«Даже не знаю, какое… Наверное, вернуться обратно в детство», — ответил артист.

Актер объяснил, что сказки сопровождают его всю жизнь и по-прежнему занимают важное место в его внутреннем мире.

«Хоть я уже и большой дяденька, но сказки для меня занимают очень много места в сердце. Я люблю русские народные сказки, сказки народов мира. Очень много перечитал в детстве и до сих пор читаю», — признался Дужников.

По словам актера, чудо не обязательно ждать от волшебных персонажей — его можно создавать самостоятельно.

«В личной жизни, в работе, в отношениях. Если вы все делаете так, чтобы потом были чудеса, то они обязательно будут», — сказал артист.

Произведения Пушкина по-прежнему остаются фундаментом русской культуры. Его сказки, поэмы и романы продолжают ставить в театрах по всей стране, экранизировать и переосмысливать в новых формах — от классических драматических постановок до современных киноадаптаций. Интерес к пушкинскому наследию не ослабевает десятилетиями: тексты изучают в школах, цитируют, а режиссеры вновь и вновь обращаются к ним, стремясь найти актуальное звучание для современного зрителя.

Премьера «Сказки о царе Салтане» стала очередным подтверждением того, что пушкинские сюжеты продолжают жить на сцене и экране, объединяя разные поколения вокруг знакомых с детства историй о добре, верности и чуде.

