Станислав Дужников опроверг слухи о своей «смерти»: «Жив-здоров»

Звезда сериала «Воронины» не жалуется на здоровье и смеется над слухами о своем состоянии.

Заслуженный артист России Станислав Дужников иронично прокомментировал на распространившиеся в интернете слухи о проблемах со здоровьем и даже смерти. На премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна актер заявил корреспонденту 5-tv.ru, что у него все хорошо.

«Да все замечательно у меня со здоровьем. В интернете очень много пестрило каких-то сообщений, даже „похоронили“ меня там. На самом деле все хорошо, жив-здоров», — сказал Дужников.

Он подчеркнул, что значительная часть распространяемой информации не соответствует действительности. На вопрос о том, как он относится к подобным «похоронам» в медиа, актер вспомнил о приметах.

«Обычно говорят, что гораздо дольше жить будешь», — отметил Дужников.

Премьера «Сказки о царе Салтане» собрала множество гостей и коллег по цеху, а сам Дужников выглядел бодрым и настроенным на дальнейшие проекты, тем самым поставив точку в спекуляциях вокруг своего состояния.

