«Раздает душу без остатка»: Ксения Алферова о подопечном с синдромом Дауна

Восемь лет назад актриса с мужем Егором Бероевым взяла под опеку мужчину с синдромом Дауна. После развода она не бросила своего подопечного.

Актриса Ксения Алферова появилась на красной дорожке премьеры фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна вместе с Владиславом Самонским — молодым человеком с синдромом Дауна, которого она называет своим близким другом и подопечным. Во время общения с корреспондентом 5-tv.ru актриса представила спутника зрителям:

«Как зовут тебя? — Владислав. Владислав Самонский».

Алферова подчеркнула, что Влад — не ее родной сын.

«Кто-то пытается назвать его моим сыном, но это не мой сын. У него есть мама, которой уже нет с нами, но она там, на небе», — добавила актриса.

История появления Владислава в семье связана с благотворительной деятельностью Алферовой и ее бывшего супруга Егор Бероев. Много лет актеры занимались поддержкой людей с особенностями развития и сотрудничали с фондами, помогающими детям с синдромом Дауна.

После смерти матери Владислава они взяли его под опеку, чтобы он не оказался в интернате. С тех пор молодой человек стал частью их семейной жизни. Алферова не раз говорила о том, что люди с «дополнительной хромосомой», как она деликатно выражается, отличаются особой душевностью и искренностью.

«Люди с дополнительной хромосомой — они такие очень душевные, у них очень много теплоты, сердечности. Мне кажется, это то, чем нужно делиться», — трогательно добавила Ксения Алферова.

По словам актрисы, Владислав обладает большой душой и щедро делится теплом с окружающими. Именно поэтому ей важно брать его с собой на значимые события и показывать, что инклюзия — это естественная часть современной жизни.

Алферова и Бероев на протяжении многих лет активно участвовали в благотворительных проектах, поддерживали людей с особенностями развития, проводили акции и выступали за более гуманное отношение общества к теме инклюзии.

Несмотря на развод пары, о котором стало известно ранее, Алферова продолжает заботиться о Владиславе. По ее словам, для нее важны человеческие отношения и ответственность за тех, кто рядом. Владислав остается ее подопечным и близким человеком, а их совместное появление на премьере стало одним из самых трогательных моментов вечера.

