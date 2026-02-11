Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Народная артистка России Валерия поздравила бывшую супругу продюсера Иосифа Пригожина с днем рождения и назвала ее своей родной душой. Поздравление в адрес продюсера Лейлы Фаттаховой певица разместила в социальных сетях.

«Моя любимая Леечка, с днем рождения тебя! Жизнь, конечно, странная штука. Если бы мне в юности сказали, что в моей жизни может появиться близкий человек, который занимал важное место в жизни моего мужа, никогда бы не поверила <…> У нас столько много общего, и Йося тут вообще ни при чем!» — написала исполнительница хита «Часики».

Валерия назвала Лейлу талантливой, мудрой и красивой женщиной. Кроме того, певица поблагодарила ее за прекрасное воспитание дочери Елизаветы, которая появилась у Фаттаховой в отношениях с Пригожиным. Также Валерия пожелала Лейле быть счастливой и успешной в профессии.

Лейла и Иосиф прожили вместе семь лет, но так и не связали себя узами брака. За это время у них появилась дочь Елизавета. С певицей Валерией у них общих детей нет. У певицы трое детей от продюсера Александра Шульгина: дочь Анна и два сына — Артемий и Арсений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия рассказала о потере ребенка в 47 лет. Певица призналась, что пыталась сохранить свое положение в тайне и даже не рассказывала об этом детям. В больницу она приходила через черный ход и наблюдалась под чужой фамилией. При этом недобросовестные работники медучреждения слили в сеть информацию о положении певицы.

