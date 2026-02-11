Иван Кокорин назвал роль в «Сказке о царе Салтане» знаковой для артиста

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Очень почетно играть в экранизации одного из самых известных произведений великого русского поэта и воочию видеть масштабные декорации.

Сыграть в экранизации произведения Александра Сергеевича Пушкина почетно и знаково для любого актера. Уверенностью в этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился актер Иван Кокорин на премьере фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане».

В экранизации произведения Александр Пушкин Кокорин исполнил роль купца Луки — героя, связанного с морскими путешествиями и островом Буяном.

«Поучаствовать в сказке, написанной Александром Сергеевичем Пушкиным, — для любого артиста это важно, это знаково. И сыграть роль купца Луки — думаю, каждый позавидует», — подчеркнул звезда «Девятой роты».

Кокорин признался, что особое удовольствие доставил сам съемочный процесс: актерам приходилось работать в масштабных павильонных декорациях, представляя себе бескрайнее море и сказочный остров:

«Самое прикольное было представить море, по которому мчится твой корабль, или остров Буян… А по факту это была большая, очень круто сделанная декорация».

Премьера картины состоялась в столичном кинотеатре «Каро Октябрь» и собрала внушительный состав звезд. На красной дорожке появились Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян, Тина Канделаки, Ольга Тумайкина, Елена Захарова, Мария Горбань, Станислав Дужников, Юлианна Караулова и другие представители кино и шоу-бизнеса.

Так, Павел Прилучный отметил масштаб постановки и подчеркнул, что семейное кино по классике сегодня особенно востребовано зрителем. Тина Канделаки обратила внимание на визуальную составляющую проекта и подчеркнула важность обращения к литературному наследию в современном кинематографе.

В честь премьеры пространство фойе кинотеатра было оформлено в стилистике древнерусских палат: гостей встречали ряженые в костюмах персонажей сказки, угощали пирожками и горячим сбитнем. Все желающие могли поучаствовать в интерактивных зонах и даже выиграть фирменный пряник с изображением острова князя Гвидона. Для маленьких зрителей работали аниматоры — они проводили игры и фотосессии с героями сказочного мира.

Премьера запомнилась не только масштабом постановки, но и атмосферой народного гулянья, в которой органично соединились классическая литература и современное кинематографическое шоу. Фильм выйдет в широкий прокат в феврале 2026 года и рассчитан на семейную аудиторию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как снимали «Сказку о царе Салтане».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.