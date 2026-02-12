«Я не живу премиями»: Сарик Андреасян ответил, ждет ли он «Золотого орла»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Режиссер приложил руку к экранизации десяти детских мультиков и сказок и не готов останавливаться.

Режиссер Сарик Андреасян на премьере своего фильма «Сказка о царе Салтане» в ответ на вопрос корреспондента 5-tv.ru о том, хотел бы он получить престижную кинопремию «Золотой орел».

По словам постановщика, награды и фестивальные достижения для него не являются самоцелью.

«Я не живу премиями или фестивалями. Если что-то такое получится, конечно, я буду благодарен. Но если не получится, я все равно, в первую очередь, думаю о зрителях. О зрителях, о том, чтобы понравилось им», — отметил кинодеятель.

Андреасян подчеркнул, что главным ориентиром в работе для него остается реакция аудитории. По его мнению, успех фильма определяется не количеством статуэток, а тем, насколько история откликается у зрителя.

Творчество режиссера традиционно вызывает в индустрии полярные оценки. Одни коллеги и зрители отмечают его умение работать в жанре массового, зрительского кино и регулярно выпускать коммерчески успешные проекты — от комедий до семейных экранизаций классики.

Другие критики указывают на спорные художественные решения и неровность отдельных работ. При этом сам Андреасян не раз говорил, что осознанно выбирает путь ориентированного на широкую аудиторию кинематографа, считая важным, прежде всего, диалог со зрителем.

На премьере «Сказки о царе Салтане» режиссер дал понять: возможное признание профессионального сообщества будет для него приятным бонусом, но главным итогом он все равно считает интерес публики к своим фильмам.

