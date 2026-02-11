ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Повреждены объекты инфраструктуры, в нескольких муниципалитетах отключено электричество.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом 11 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По Белгороду и Белгородскому округу нанесен очередной ракетный удар», — написал глава региона.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Однако зафиксированы серьезные повреждения объектов инфраструктуры. На месте падения обломков работают аварийные службы.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что три человека пострадали при атаках беспилотников ВСУ на Белгородскую область. В Белгороде в результате детонации дрона повреждено остекление в многоквартирном доме и коммерческом объекте.

