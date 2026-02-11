«Решили каждые пять лет»: Мария Горбань о повторной свадьбе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

В декабре 2025 актриса в третий раз обновила свадебные клятвы с мужем. Церемония прошла в США.

Каждые пять лет решила играть свадьбу актриса Мария Горбань. О необычной семейной традиции она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна.

По словам артистки, инициатором идеи стала она сама:

«Было интересно, мы решили каждые пять лет играть свадьбу, поэтому через пять лет ждите нашу новую поездку и новое мероприятие. Чья идея была? Конечно, моя. Я не знаю, как он меня терпит, он меня очень сильно любит».

Очередная церемония обновления клятв прошла в Лас-Вегасе. Актриса рассказала, что давно мечтала попасть на концерт Backstreet Boys в легендарной Sphere, и супруг сделал ей такой подарок на день рождения. Оказавшись в городе огней, пара решила совместить поездку с символическим венчанием в одной из знаменитых часовен, где церемонию проводил артист в образе Элвиса Пресли.

«Мы оказались в Лас-Вегасе, и, конечно же, Элвис Пресли не оставил нас равнодушным — мы именно там и повенчались», — рассказала актриса.

Мария Горбань замужем за оператором и фотографом Кириллом Зоткиным. Пара официально зарегистрировала брак в 2021 году. Свадебная церемония прошла в камерной атмосфере — без масштабного торжества, в узком кругу близких.

Зоткин — востребованный кинооператор, дебютировавший в 2010 году в фильме «Белое платье». В дальнейшем он активно работал в российской кино- и телеиндустрии, сняв более 40 проектов. Среди заметных работ — драма «На краю», семейное фэнтези «Робо», комедия «Проклятый чиновник» и триллер «Заклятье. Шепот ведьм». В середине 2020-х он участвовал в создании крупных релизов — «Онегин», «Мужское слово», «Сказка о царе Салтане», «Домовенок Кузя — 2» и «Простоквашино», многие из которых были реализованы в сотрудничестве с режиссером Сарик Андреасян.

Супруги воспитывают сына Нилана, родившегося в 2021 году. Пара ведет активный образ жизни, часто путешествует, а Зоткин, помимо работы в кино, увлекается фотографией и серфингом.

В беседу с журналистами актриса добавила, что вместе с новой церемонией супруги обновляют и обручальные кольца. Предыдущее украшение, по словам Горбань, было случайно выброшено в мусор, что стало настоящей трагедией для семьи. Однако актриса отнеслась к этому с юмором и философией, отметив, что главное — не символ, а чувства.

Таким образом, для Марии Горбань свадьба — не разовое событие, а живая традиция, которую она намерена продолжать и дальше, превращая каждую пятилетку брака в маленький семейный праздник.

