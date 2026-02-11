«Рижский хлеб»* внесен в перечень экстремистов и террористов

Фото: Павел Черемисин/ТАСС

Росфинмониторинг включил в список черниговскую компанию и связанных с ней лиц.

Росфинмониторинг обновил перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности. В опубликованных данных особое внимание привлекло включение в список ООО «Рижский хлеб»*, зарегистрированного в Чернигове.

Согласно информации ведомства, в перечень также вошло объединение, в которое включены гражданин Латвии Нормундс Бомис* и гражданка Украины Татьяна Приходько*. Помимо этого, в списке значатся киевская компания «Хлебный гурман»*, латвийское предприятие SIA Lielezers* и зарегистрированный в Риге фонд Ziedot.lv*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Никита Ефремов* осужден по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

Согласно материалам дела, переводы осуществлялись на территории Москвы и Московской области в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга