Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он был назначен на пост 23 января 2026 года.

Заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Константина Богомолова освободили от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.

Ранее Богомолов в Telegram-канале сообщил, что попросил министра культуры Ольгу Любимову отстранить его от должности.

«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал режиссер.

Богомолов был назначен на должность исполняющего обязанности ректора 23 января 2026 года. До этого должность ректора Школы-студии МХАТ занимал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он скончался на 65-м году жизни 14 января 2025 года. По имеющейся информации, причиной смерти Игоря Золотовицкого стало онкологическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Константин Богомолов встретился с педагогами Школы-студии МХАТ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.