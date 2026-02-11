Минэкономразвития рекомендовало гражданам РФ воздержаться от турпоездок на Кубу

Фото: Reuters/Norlys Perez

Ведомство выпустило заявление.

Гражданам РФ рекомендуется воздержаться от посещения Кубы в качестве туристов из-за критической ситуации с топливом до тех пор, пока обстановка не нормализуется. Такое заявление выпустила пресс-служба Минэкономразвития России.

«Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе. <…> Рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки», — сказали в ведомстве.

До тех пор, пока обстановка не станет прежней, туристическим агентствам также порекомендовали приостановить продажу туров.

До этого, 9 февраля, агентство Efe сообщало, что власти на Кубе уведомили авиаперевозчиков о скором дефиците авиационного топлива на фоне обострившегося энергетического кризиса. Известно, что запасов топлива для самолетов в стране хватит на сутки. В некоторых международных аэропортах — в течение месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, как нефтяная блокада на Кубе ударила по туристам. Официальное уведомление властей звучит как приговор для туризма: в международных аэропортах страны самолеты больше не заправляют. При этом баки даже самых крупных лайнеров не вмещают горючего на перелеты из России на Кубу и обратно. Пассажиров в Москве высаживают из салона прямо перед взлетом.Рейсы в Гавану, при этом, по-прежнему в расписании нескольких крупных российских перевозчиков. Авиакомпании намекают на возможность полетов с дозаправкой, но где именно садиться — не понимают даже эксперты.

