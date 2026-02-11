«Очень жалею»: Елена Захарова про отпуск на Мальдивах

Елена Захарова пожалела, что раньше не ездила на Мальдивы

Вместе с девятилетней дочкой Майей актриса решилась на длительный перелет к океану.

Актриса Елена Захарова поделилась впечатлениями от недавнего путешествия с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна.

Артистка призналась, что впервые побывала в одном из живописных уголков планеты, Мальдивах, и осталась под сильным впечатлением.

«Я впервые в жизни там была. Очень жалею, что так много лет ни разу не была, потому что это очень красивое место на Земле», — сказала она.

По словам Захаровой, ее особенно поразили океан и природа. Правда, не обошлось без легкого волнения: актриса с улыбкой добавила, что побаивалась морских обитателей. Несмотря на это, поездка стала для нее источником вдохновения и внутренней гармонии.

Интересно, что другой гость премьеры, Владимир Сычев, в тот же вечер описывал отдых совсем иначе. Если Захарова говорила о восторге, океанском просторе и чувстве обновления, то, как рассказывал 5-tv.ru, Сычев признавался, что после активного семейного путешествия ему понадобились двое суток сна, чтобы прийти в себя.

Его отпуск оказался насыщенным до предела — с ранними подъемами, переездами и плотной программой, — тогда как для Захаровой путешествие стало редкой возможностью остановиться, всмотреться в горизонт и почувствовать легкость. Два взгляда на отдых — один как вдохновение, другой как испытание — словно подчеркнули, насколько по-разному артисты переживают редкие минуты вне сцены и съемочной площадки.

