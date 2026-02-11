Вэнс: США ведут переговоры с Россией по обновленному ДСНВ

Фото: © РИА Новости

Американский вице-президент назвал снижение ядерных арсеналов «отличительной чертой» политики Трампа.

Соединенные Штаты продолжают диалог с Российской Федерацией о заключении нового, модернизированного варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 11 февраля заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами, запись которой распространил телеканал C-Span.

«Все больше и больше режимов по всему миру получают ядерное оружие. ДСНВ является важной частью этого. Он изменится по сравнению с тем, каким он был, и это часть переговоров, которые мы ведем с русскими», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что распространение ядерного оружия является «худшим, что может случиться» с американским народом, и назвал сокращение вооружений «отличительной чертой» внешней политики президента Дональда Трампа.

Ранее в тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мораторий на действие договора будет сохраняться, пока США не превысят установленные лимиты. Он также указал на ухудшение ситуации в сфере стратегической стабильности и безосновательные обвинения в адрес России со стороны европейских стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 февраля отмечал, что неформальные продления ДСНВ едва ли возможны, и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров.

