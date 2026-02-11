«Очень устал»: Владимир Сычев об отпуске в США

Владимир Сычев отсыпался два дня после путешествия в США

Актер вместе с женой и двумя дочерьми отправился в тур по американским городам, но пожалел об этом.

Поездка в США для актера Владимира Сычева стала более утомительной, чем работа на съемочной площадке. Своими впечатлениями от семейного путешествия актер поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна

Сычев откровенно признался, что, несмотря на тщательно спланированное путешествие с женой и дочерьми, длительные прогулки, перелеты и насыщенная программа настолько вымотали его, что после возвращения он почти двое суток спал без перерыва.

«Очень устал я, честно скажу. От отпуска. […] Я приехал — двое суток спал, просто спал», — пояснил он.

Актер подчеркнул, что лучший отдых для него — это спокойное время на море с солнцем, легкими прогулками и массажем, особенно после серьезной рабочей нагрузки:

«Если у тебя до этого была трудовая пахота… то, конечно, лучший отдых — это море, солнце, зальчик, массажик».

Сычев также отметил, что семейные путешествия стали ощутимо дороже в последние годы, и даже такие простые удовольствия, как прогулки и еда вне дома, вызывают шок у возвращающихся после отпуска.

«Отдых сейчас нереально дорогой… Я картошки фри с бутербродами наелся на всю жизнь вперед…» — добавил актер.

Плотный график объясним: за 2025–2026 годы у Владимира Сычева вышло сразу несколько премьерных проектов. В 2025 году зрители увидели его в сериалах «Афродеревня» и «Нейровася», а также в фильмах «Новогоднее письмо», «Сокровища гномов» и проекте «Невероятные приключения Шурика». В 2026 году состоялись премьеры сериала «Госзащита» и фильма «Сказка о царе Салтане». Такой насыщенный период в карьере, по словам актера, требует полноценного восстановления — даже если для этого приходится «отдыхать от отпуска».

