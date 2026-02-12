Вора в законе Хобота освободили от наказания в связи с болезнью

Вора в законе Андрея Вознесенского освободили от наказания в связи с болезнью

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2025 году Андрей Вознесенский был приговорен к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима.

Суд освободил от наказания в связи с болезнью криминального авторитета Андрея Вознесенского по кличке Хобот, осужденного по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил адвокат Андрей Малахин.

Уголовное дело в отношении Вознесенского возбудили в 2023 году. В 2025 году Московский областной суд приговорил Вознесенского к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима.

Андрей Вознесенский был коронован как вор в законе и закреплен за территорией Санкт-Петербурга в 1997 году. Он многократно судим за разбой, хранение наркотиков, вымогательство и экономические преступления. Всего в тюрьме провел около 25 лет. Свое прозвище — Хобот — получил из-за крупного носа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Московский областной суд приговорил криминального авторитета Игоря Кокунова, более известного как Вася Бандит, к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Кроме срока, суд назначил штраф миллион рублей. Прокурор настаивал на десяти годах заключения, однако суд назначил более мягкое наказание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.