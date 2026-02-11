Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Люди, покидающие зоны боевых действий, лишены возможности выбирать направление для выезда.

Украинские семьи, покидающие зоны боевых действий, лишены возможности выбирать направление для выезда, при этом часть из них хотела бы отправиться в Россию. Об этом в беседе с ТАСС сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, комментируя принятый на Украине закон о принудительной эвакуации несовершеннолетних без согласия их законных представителей. Источник

«Вначале Украина не эвакуировала семьи и детей из опасных зон, где шли военные действия, и они выступали живым щитом для украинских военных и неонацистских сил. Затем Украина ввела обязательную эвакуацию — без права выбрать сторону выдвижения, хотя, по поступающей к нам информации, ряд семей хотели бы уехать на территорию России», — отметила Львова-Белова.

Она добавила, что принудительное разлучение с родителями всегда несет психологические риски. По словам уполномоченного, ключевой задачей должны стать убеждение, информирование и предоставление семьям альтернативных вариантов временного размещения с учетом их мнения, а не разлучение с детьми.

Ранее украинское МВД информировало, что Верховная рада утвердила норму, согласно которой детей из населенных пунктов в зоне активных столкновений могут вывозить без разрешения родителей. В случае отказа от обязательной эвакуации эти функции берет на себя нацполиция, после чего несовершеннолетние передаются органам опеки.

