«Нет, нет и еще раз нет»: Люся Чеботина о богатых женихах

Певица подчеркнула, что деньги и громкая фамилия для нее не равны силе, ответственности и настоящему мужскому лидерству.

Люся Чеботина в шоу Ксении Собчак откровенно рассказала, какого мужчину видит рядом с собой и почему ее не привлекает статус «девушки при влиятельной фамилии». Певица дала понять, что не собирается строить отношения ради денег или громкой родословной.

«Сын влиятельного отца? Нет, нет и еще раз нет. Дети влиятельных родителей — это не равно дети успешные. Я хочу видеть рядом с собой сильного, успешного мужчину, который будет во главе семьи», — заявила Чеботина в разговоре с Собчак.

Артистка пояснила, что для нее важен так называемый «здоровый патриархат»: она хочет, чтобы мужчина брал на себя ответственность, принимал решения и мог чему-то ее научить. При этом Чеботина подчеркнула, что встречаться с обеспеченным человеком не означает автоматически получать финансовые блага.

Говоря о прошлых отношениях с Юрием Киселевым, певица опровергла распространенное мнение о том, что он якобы содержал ее. По словам Чеботиной, он не помогал ей финансово, не оплачивал ее «хотелки», не дарил квартиры, машины или дорогие подарки. Она назвала подобные разговоры стереотипом.

Также певица отвергла предположение, что могла бы стать «типичной женой футболиста». По ее словам, она считает себя глубоким человеком и не готова сводить собственную роль в отношениях к статусу спутницы при состоятельном мужчине.

