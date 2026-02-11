«Это не продюсер»: Чеботина заявила, что ничем не обязана ЮрКиссу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Певица уверяет: песни, продвижение и творческие решения — её собственная работа.

Люся Чеботина в шоу Ксении Собчак откровенно высказалась о продюсировании и дала понять, что не считает себя проектом, созданным «чьими-то деньгами». По словам певицы, в ее карьере нет человека, который бы полностью взял на себя финансовые и организационные вопросы и мог называться полноценным продюсером.

«Если бы мне Юра (ЮрКисс. — Прим. ред.) давал деньги на творчество, помогал с продвижением, оплачивал аранжировки, снимал клипы и занимался концертами, я бы могла назвать его продюсером», — заявила Чеботина в разговоре с Собчак.

Артистка пояснила, что сотрудничество с Юрием Киселевым началось с работы на новом лейбле, куда она пришла как самостоятельный исполнитель. По ее словам, на тот момент он был ее близким другом, а позже между ними завязались отношения. Однако это, по мнению певицы, не делает его продюсером в классическом понимании.

Чеботина подчеркнула, что вокруг ее карьеры существует устойчивое мнение, будто за ней стоит влиятельный человек, который пишет ей песни и полностью управляет процессом. Она опровергла эти предположения и отметила, что у нее нет «главного продюсера» и нет лейбла, который определял бы ее творческую стратегию. По словам артистки, тексты и музыку она создает самостоятельно.

