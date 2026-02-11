«Я выбрала Уитни Хьюстон»: Люся Чеботина о кумирах юности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам певицы, именно легендарная американская вокалистка стала для нее главным ориентиром.

Певица Люся Чеботина призналась, что ее музыкальные ориентиры формировались не на академической классике, а на мощных поп-вокалистах с яркой судьбой и драматичной энергетикой. Об этом она рассказала в шоу Ксении Собчак, вспоминая, чьи голоса по-настоящему повлияли на нее в детстве и подростковом возрасте.

«Я выбрала Уитни Хьюстон. Я обожаю и считаю ее легендарной вокалисткой. Это машина артистизма и вокальных возможностей. Я всегда ей вдохновлялась и вдохновляюсь», — рассказала Чеботина в разговоре с Собчак.

Певица пояснила, что в школьные годы буквально «разбирала» вокал Хьюстон по деталям: слушала записи, фиксировала интонации, старалась повторить подачу и манеру исполнения.

По ее словам, именно эмоциональная сила и масштаб личности американской звезды стали для нее ориентиром, несмотря на то, что в музыкальной школе большинство учеников готовили доклады о классиках — Моцарте, Бахе и Чайковском.

Отдельно Чеботина вспомнила и о российских кумирах нулевых. В частности, она отметила, что сильное впечатление на нее произвела победа Димы Билана на «Евровидении» — в тот момент она училась примерно в четвертом классе. По словам артистки, это стало для нее важным символом того, что российский исполнитель может добиться международного признания.

