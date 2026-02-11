«Решает песня. Решает не голос»: Чеботина о провале музыкальных конкурсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Артистка не скрывает, что вокальные проекты не сделали ее звездой.

Певица Люся Чеботина откровенно призналась, что участие в телевизионных вокальных проектах не сделало ее звездой. Несмотря на сильные данные и внимание публики, настоящая популярность пришла к ней гораздо позже — и совсем по другой причине. Об этом артистка рассказала в шоу журналистки Ксении Собчак.

«Потому что решает песня. Решает не голос. К огромному сожалению, безумное количество артистов с невероятными вокальными данными остаются за бортом просто потому, что нет песни», — призналась Чеботина в разговоре с Собчак.

Артистка подчеркнула, что долгое время сталкивалась с парадоксальной ситуацией: ее хвалили за вокал, внешность и харизму, однако широкого признания не происходило. По ее словам, публика и индустрия склонны переоценивать значение голоса, тогда как решающим фактором становится именно хит.

Чеботина обратила внимание, что песня «No Cry» была чрезвычайно популярной и звучала повсюду, но из-за англоязычного исполнения слушатели не ассоциировали трек с ее именем. Переломным моментом стала композиция «Солнце-Монако», после выхода которой ее стали воспринимать как самостоятельную поп-звезду.

