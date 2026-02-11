Новая схема: как мошенники воруют аккаунты в Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аферисты получают доступ к переписке и могут подменять платежные реквизиты.

Появилась новая схема кражи аккаунтов в мессенджере Telegram с помощью встроенного приложения и метода социальной инженерии. Подробнее об этом пишет Газета.ру.

Злоумышленники осуществляют данную схему через групповые чаты, в которых состоит большое количество незнакомых участников. Один из пользователей публикует там фейковое сообщение об утрате доступа администратором и предлагает всем перейти в новый чат по ссылке.

Когда пользователь переходит по ссылке, внутри мессенджера открывается мини-приложение. Здесь начинается самое опасное: приложение запрашивает пятизначный код.

Данный код нужен для добавления в ваш личный кабинет нового устройства. Как только вы вводите все цифры, мошенники получают доступ к вашему аккаунту и затем распространяют подобного рода смс уже от имени жертвы. Также они могут подменить платежные реквизиты.

Изначально аферисты не имеют полного доступа к переписке, однако позже они становятся способны и читать ваши сообщения, и даже завершать сессии владельца. Реализуется вся эта схема только внутри Telegram, из-за чего атаку бывает выявить сложно.

Если вы уже ввели код в подобном приложении, то как можно быстрее перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Активные сессии», после чего завершите все другие сессии. Возможно, таким образом вы успеете еще перехватить контроль над своим аккаунтом.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей. Причиной стали претензии к размещенному контенту.

