Голод, обмороки и шакалы: Мария Горбань рассказала правду о реалити-шоу

Актриса приняла участие в реалити‑шоу «Выжить в Стамбуле» и даже продержалась до середины проекта.

Актриса Мария Горбань больше не согласится на участие в экстремальных реалити-шоу. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна.

Артистка стала участницей пятого сезона проекта «Выжить в Стамбуле» в 2026 году. Это был ее первый опыт в реалити — ранее она несколько лет отказывалась от подобных предложений. В сезоне вместе с ней участвовали и другие звезды. Знаменитости проходили испытания в экстремальных условиях вдали от привычного комфорта.

Горбань призналась, что уже в первые дни хотела покинуть проект, однако по правилам шоу решение принимали сами участники.

«Я с первого дня хотела поехать домой, но продюсеры сказали, что только члены команды могут решить, кто едет домой. Члены команды решили, что это не я», — пояснила артистка.

По словам Горбань, реалити оказалось куда сложнее, чем выглядит на экране. Она подчеркнула, что зрители видят лишь смонтированную часть происходящего, тогда как в действительности участники жили в постоянном стрессе, голоде и жаре.

«У нас были шакалы, реально, это не показывают зрителям. Это действительно было страшно, мы действительно были голодные. Я падала в обморок на жаре, проходя какие-то испытания», — рассказала актриса.

При этом она отметила, что на проекте проявились и важные для нее качества. Она особенно ценила поддержку команды и возможность обрести новых друзей.

Актриса призналась, что эмоциональные «качели» и необходимость участвовать в голосованиях и интригах давались ей тяжело. Вместе с тем именно физические испытания приносили ей настоящее удовольствие.

«Я ждала, когда будут уже все вот эти большие испытания — это счастье и кайф, поэтому я получила там то, что хотела», — пояснила Горбань.

Но несмотря на приобретенный опыт и теплые воспоминания о команде, она уверена, что формат реалити-шоу ей не подходит.

«Это не мое. Я буду сниматься в кино, в сказках, поддерживать мужа, играть спектакли — все, только не реалити», — резюмировала актриса.

Премьера «Сказки о царе Салтане» стала для Горбань напоминанием о том, какой творческий путь она выбирает — работу в кино и театре, а не борьбу за выживание под прицелом камер.

Как ранее писал 5-tv.ru, Горбань рассказала, что с удовольствием бы снялась в экранизации какой-нибудь детской сказки, но режиссеры ее не приглашают.

