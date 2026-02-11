«Там Русью пахнет»: Лавров о русском духе на Аляске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

По словам главы МИД РФ, этот дух невозможно разрушить.

На территории Аляски ощущается «русский дух», там «Русью пахнет». Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже.

«Там все прекрасно. На Аляске вообще русский дух, там „Русью пахнет“ же, вы знаете. <…> Но дух в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом — прекрасный. Это на самом деле так. И во многом этот дух — это человеческая симпатия взаимная, взаимоуважение, которые помогли создать атмосферу, позволившую достичь пониманий», — заявил глава российского МИД в ходе выступления в Государственной думе.

Кроме того, по словам Сергея Лаврова, Москва надеется, что имеющиеся понимания, несмотря на тщетные попытки Запада выветрить или отравить «дух Анкориджа», будут выдержаны. Лавров добавил, что так называемый дух Анкориджа невозможно разрушить: его можно только выветрить или отравить.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф—Ричардсон в Анкоридже, на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут. Российский лидер назвал визит на Аляску своевременным и весьма полезным. Президент США, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо», и назвал саммит замечательным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия готова к компромиссам, однако они не должны ущемлять ее собственные интересы. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, любая договоренность не может быть достигнута без компромиссов. Кроме того, министр подчеркнул, что Россия не будет подписывать невыгодный для себя мир. Лавров напомнил, что такую позицию неоднократно высказывал президент РФ Владимир Путин.

