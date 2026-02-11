Рецензии на бывших: как китайцы проверяют будущих избранников перед свиданием

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuan Jingzhi/Xinhua; 5-tv.ru

Среди местной молодежи набирает популярность новый тренд.

Посмотреть отзыв на своего потенциального избранника теперь можно в Китае. Среди местной молодежи набирает обороты новый тренд — рецензии на бывших.

Активисты создали целую платформу для знакомств, где можно прокомментировать прошлые отношения. Так пользователи могут предостеречь или наоборот порекомендовать хорошего партнера.

Однако у приложения уже появились критики. Они считают, что в отзывах могут врать, чтобы отомстить.

