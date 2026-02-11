Своим ничего, Украине все: в Германии произошел крупнейший социальный взрыв

Фото, видео: 5-tv.ru

Госслужащие вышли на массовую забастовку.

Европейские страны продолжают накачивать Украину деньгами. Европарламент одобрил очередной кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро. И это на фоне собственных финансовых проблем. Последствия таких решений гремят в Германии. Там госслужащие вышли на массовую забастовку. Они недовольны тем, что на социальные программы денег у правительства просто не осталось. В глубоком кризисе и вся немецкая промышленность. О крахе европейских лидеров, который уже приближается, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин из Берлина.

Тысячи детей не смогли пойти сегодня в школу и детский садик, немецкие правоохранители оставили свои посты. Германию сотрясает крупнейший социальный взрыв, буквально выброшенные уже на улицу немецкие бюджетники. Вплоть до сотрудников администраций. Те, кто и есть само государство, стоят с неприглядными картонками: «Какая зарплата — такой и плакат».

В Германии гудит уже вся соцсфера: полицейские, учителя, врачи. Когда больна сама система. В головах немцев, наконец, сошлось: больше на войну, меньше в их собственном кошельке.

«Деньги оседают наверху, хотя этого вообще не должно быть», — говорит участница акции протеста.

100 млрд на оборону и помощь Украине у правительства есть, для своего народа в бюджете пусто. Впервые на профсоюзных забастовках звучат антивоенные лозунги.

«На протяжении многих лет это происходило под эгидой НАТО. За счет людей здесь, в Германии. А русские и украинцы проливают кровь. Это полностью реакционная политика, откат назад», — говорит участник протеста Филипп.

В общую копилку лишений — тяжелейшая пенсионная развилка. Германское государство больше не в состоянии заливать деньгами даже своих стариков. Февраль — месяц карнавала, а Мерцу не до смеха.

«Эх, ведь здесь всегда было так весело», — говорил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с участниками карнавала.

Канцлер на пороге непопулярных, если не сказать самоубийственных реформ.

«Государственная пенсионная система сохранится, но она станет лишь одним из элементов нового общего уровня пенсионного обеспечения, в котором частное пенсионное накопление и корпоративное (служебное) пенсионное обеспечение будут играть значительно более важную роль, чем раньше», — утверждает канцлер.

Явная попытка переложить ответственность с одной больной головы на другую, причем такую же: откуда возьмутся деньги у тех корпораций, которые сами массово урезают бюджеты и тысячи рабочих мест в ключевых отраслях по всей германской индустрии?

И по итогам первого же года у власти у Мерца катастрофический обвал рейтинга. Bild публикует разгромный подсчет и для самого канцлера, и для всей его ХДС — правящей партии. Зашкаливающий рейтинг неодобрения. И даже попытка альтернативного опроса с незначительным ростом у Мерца только сильнее зафиксировала: страна все колеблется в собственной неопределенности.

А если Германию штормит, то Европу — тем более. В Брюсселе теперь только антикризисные саммиты: сегодняшний на грани паники: промышленный спад, давление США и Китая, осознание собственной забюрократизированности, инвестиционный разрыв. Но у фон дер Ляйен опять виноват кто-то другой.

«Конкуренция усиливается, и иногда эта конкуренция недобросовестная. Европейской промышленности все труднее конкурировать на равных условиях», — оправдывается председатель Европейской комиссии.

Близкое к мировым элитам издание Axios вдогонку выносит свой политический приговор Евросоюзу: от Берлина до Парижа и Лондона кризис лидерства, во главе государств непопулярные политики. Из стабильного здесь отныне только хаос и турбулентность.

