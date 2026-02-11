«Бог Кузя» вернулся: сектант после тюрьмы снова вербует людей

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Изменилось не только имя, но и подход, а вот смысл остался прежним.

Самый богатый сектант современной России, выйдя из тюрьмы, взялся за старое. «Бог Кузя», который теперь называет себя иначе, снова вербует адептов. Изменилось не только имя, но и подход, а вот смысл остался прежним. За определенную сумму псевдопровидец готов решить любую проблему. Почему люди продолжают ему верить? Корреспондент «Известий» Павел Пономарев знает ответы.

Если раньше его небесная обитель помещалась в скромной квартирке на верхних этажах, то теперь божественное присутствие местные жители ощущают в подземном мире. Проповедники расположились в подвале того же дома, где когда-то проводили свои обряды.

«Песнопения какие-то были. Типа дискотеки. Он уже давно, кстати», — рассказывают соседи «Бога Кузи».

Он являл себя миру во всей простоте и дерзости: «Бог Кузя». Теперь называет себя скромнее и загадочнее — Ивиас. Новый храм — собственный сайт и школа. На смену проповедям пришла другая программа. Проповедники учат людей лечить от разных болезней, даже обещают помощь в судебных делах. Продают книги о мировой карме и посмертном бытие. Автор — Андрей Попов. Это земное имя Бога Кузи.

Мы решили провести журналистский эксперимент и на себе проверить новые учения. Придумали легенду. Якобы жена нашего сотрудника сбежала от него после рождения ребенка. И он боится, что это повторится вновь. Послушница заверила нас, что Ивиас — он же Бог Кузя — сможет исправить эту проблему.

— «Это реальный человек, обладающий очень большими возможностями.

— Он эти возможности как-то получил. Или как это работает?

— Он таким родился»

Послушники приходят сюда почти каждый день, будто на утреннюю службу. Мы выяснили, что эта «обитель» — не единственное место, где собираются приспешники «Бога Кузи». Частный дом в Подмосковье располагается вдали от любопытных глаз. По словам местных жителей, здесь все происходит по хорошо знакомому сценарию.

«Машины тут выстраивались. Там ставили. Толик на них орал, мол, было не проехать к собственному дому. Поклонялись ему как слепому пророку», — рассказывают они.

Дом оформлен на Жанну Фролушкину, это неофициальная жена Андрея Попова, самоназванного провидца. Она судима за мошенничество. Как и их ближайшая соратница — Надежда Розанова.

Десять лет назад к ним домой пришли правоохранители. Жили они, конечно, не в келье, но скромно. Дешевый диван, советский телевизор. И коробки с деньгами. Около 43 миллионов рублей и больше 100 тысяч долларов, аккуратно сложенные и наверняка пересчитанные. Откуда такие деньги у Бога Кузи — отвечать никто не стал.

— «Откуда такие суммы денег?

— Понимаете…

— То, что не мои — точно. Вообще совершенно.

— Вообще не в курсе. Не в курсе. Эти действия непонятно почему происходят»

Мы попытались узнать, что находится в том самом подвале, куда перебазировались последователи Андрея Попова. Но нас всеми силами, чистыми и не очень, уверяли, что секты здесь больше нет.

Если стражи порядка докажут, что Бог Кузя действительно вернулся. То суд земной наступит гораздо раньше, чем тот, в который он так слепо верит в своих учениях.