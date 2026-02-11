Лавров: Россия готова к компромиссам, но без ущемления своих интересов

Фото: © РИА Новости/Марат Абулхатин

РФ не будет подписывать невыгодный для себя мир.

Россия готова к компромиссам, однако они не должны ущемлять ее собственные интересы. Об этом в ходе выступления в Государственной думе сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, любая договоренность не может быть достигнута без компромиссов.

«На компромиссы мы (Россия. — Прим. ред.) готовы. Но так, чтобы наши законные интересы не были ущемлены и чтобы не сохранилось после такого мира никаких угроз безопасности Российской Федерации и никаких угроз русским людям и русской культуре на территории, которая будет называться Украина или как-то еще», — заявил Сергей Лавров.

Кроме того, министр подчеркнул, что Россия не будет подписывать невыгодный для себя мир. Лавров напомнил, что такую позицию неоднократно высказывал президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия намерена довести до логического завершения процесс воссоединения с территориями, которые исторически связаны с российским государством. Сергей Лавров напомнил, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии ранее выразили свою позицию на референдумах, подтвердив стремление стать частью России. Лавров также отметил, что одной из ключевых задач остается восстановление языковых, культурных и религиозных прав граждан, которые могут оказаться под юрисдикцией киевских властей.

