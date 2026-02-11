Суд обязал казанца Исуса Петровича Христоса вернуть настоящее имя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ново-Савиновский районный суд Казани по требованию прокуратуры обязал местного жителя с именем Исус Петрович Христос вернуть себе настоящее имя. Информация об этом следует из данных на сайте суда.

«Иск (заявление, жалоба) удовлетворен», — говорится в материалах дела.

По информации суда, иск подал прокурор Казани Ильдар Исмагилов. Затем суд обратился в местный ЗАГС.

Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что настоящее имя мужчины Евгений Петрович Чекулаев. По решению суда ЗАГС обязан восстановить прежнее имя и выдать мужчине новый паспорт, ФИО в котором совпадает со свидетельством о рождении.

По данным агентства, основанием для иска прокуратуры стало заключение министерства юстиции России о том, что смена имени по религиозным причинам не допускается.

Кроме того, суд принял во внимание правовую позицию Конституционного суда РФ, согласно которой имя Исус Христос может вводить граждан в заблуждение и нарушает права религиозных групп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Казани осудили мужчину с именем Исус Христос за фиктивную регистрацию мигрантов. Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил 45-летнего Исуса Петровича Христа к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Он был признан виновным в фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в 2022 и 2023 годах. Прописывал мигрантов осужденный в своей однокомнатной квартире площадью 31,9 квадратных метров. По факту иностранцы там не проживали.

