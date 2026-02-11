«Руки затряслись»: студентка о стрельбе в анапском колледже

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Иван Гамбеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате стрельбы погиб охранник образовательного учреждения.

В момент стрельбы в анапском индустриальном колледже студенты баррикадировали двери партами. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала студентка колледжа Алина.

По словам девушки, во время пары учащиеся услышали странные звуки из окна и решили посмотреть, что происходит.

«В общем, выглянули посмотреть, что вообще происходит, почему какие-то чьи-то крики. Выглянули — бегут студенты, что-то кричат. У меня руки затряслись в этот момент. Наша преподавательница закрыла кабинет, у нас железная дверь. Соответственно, мы быстро все начали суетиться, закрывать партами и следить за новостями», — рассказала Алина.

Позже учащиеся увидели в новостях, что стрелявшего задержали. Через некоторое время кабинет открыли, а студентов выпустили.

В среду, 11 февраля, в анапском техникуме на улице Промышленной произошла стрельба. Очевидцы сообщали о звуках, похожих на хлопки или выстрелы, были слышны женские крики, люди в панике бегали по улицам. Студенты слышали несколько громких выстрелов при нападении на Анапский индустриальный техникум.

В результате стрельбы погиб охранник образовательного учреждения. Также известно, что пострадали три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Нападавший был задержан. О его мотивах информации пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что по факту стрельбы в техникуме в Анапе возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.