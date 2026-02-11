Росгвардия оперативно прибыла в техникум Анапы после получения тревожного сигнал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В образовательном учреждении один из студентов открыл стрельбу.

Наряд Росгвардии прибыл в индустриальный техникум Анапы сразу после получения тревожного сигнала. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

«Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл в учебное заведение, где сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии задержали неизвестного по подозрению в совершении преступления. Его передали сотрудникам полиции», — уточнили в ведомстве.

В холле образовательного учреждения Анапы на улице Промышленной 11 февраля была открыта стрельба. По предварительной информации, пострадали два человека. Они получили ранения средней тяжести.

Охранник техникума погиб. Он, по сообщению губернатора региона Вениамина Кондратьева, принял удар на себя, сумел вызвать полицию и не дал пройти преступнику в учреждение.

Подозреваемым является один из студентов техникума. Из какого оружия были сделаны выстрелы, пока не установлено.

В момент нападения те, кто находились в здании, сумели укрыться в аудиториях.

