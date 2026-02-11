По факту стрельбы в техникуме в Анапе возбуждено уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вооруженный студент открыл огонь в учебном заведении.

По факту стрельбы в индустриальном техникуме в Анапе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в связи со стрельбой в учебном учреждении города Анапы… По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все детали произошедшего, в том числе мотивы нападавшего и обстоятельства, при которых стало возможным совершение преступления. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стрельба произошла в Анапском индустриальном техникуме. К учебному заведению оперативно направили три бригады скорой помощи, наряды полиции и сотрудников Росгвардии. Территория вокруг техникума по-прежнему перекрыта, движение по прилегающей улице ограничено.

Местные жители рассказывали, что сначала услышали резкие хлопки, напоминавшие выстрелы, затем раздались крики. По словам очевидцев, люди в спешке покидали здание и разбегались по соседним улицам. Студенты утверждают, что во время нападения прозвучало несколько громких выстрелов. После этого учащимся дали команду заблокироваться в аудиториях — двери подпирали партами и стульями.

