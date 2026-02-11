«Хочу замуж»: Иранка с русской душой ищет мужа в России

Фото: Кадр из шоу «ХОЧУ ЗАМУЖ: сварщик из Дзержинска | 1 серия», 2026г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она считает, что лучшие мужчины живут именно в нашей стране.

Фудблогер Ромина Багери отправилась в путешествие по России, чтобы в формате нового шоу «Хочу замуж!» проверить, как девушке найти свою любовь. Проект выходит при поддержке Института развития интернета (ИРИ), генеральным продюсером выступила Мария Шахова.

«Я хочу показать каждой девушке, которая говорит: «Хочу замуж!», что лучшие мужчины живут именно в России. Я буду ходить на свидания и знакомить аудиторию с классными парнями, которым точно захочется сказать: «Да, я согласна!» — заявила ведущая.

Генеральный продюсер проекта отметила, что шоу подчеркивает ценность простых человеческих качеств — верности, ответственности, умения заботиться и любить.

«За счастьем не нужно далеко ходить — оно может быть рядом, в лице соседа, коллеги или того самого врача скорой помощи», — подчеркнула Шахова.

Каждый выпуск представляет отдельную историю: сварщик из Дзержинска, врач из Нижнего Новгорода, военный из Минеральных Вод, фермер из Краснодара, боец СВО из Оренбурга, фермер из Гатчины, производитель протезов для бойцов СВО из Ставрополя и пожарный из Санкт-Петербурга.

Формат шоу совмещает тревел-блог, лав-стори и социальное исследование. Зрители увидят свидания, побывают вместе с Роминой на рабочих местах героев, познакомятся с их повседневной жизнью, коллегами, друзьями и родственниками.

Премьера первого выпуска состоялась 7 февраля 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.