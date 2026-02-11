«Мамочка, я тебя люблю»: мать ученицы анапского техникума о стрельбе

В момент нападения на анапский техникум студенты закрылись в аудитории

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

В результате инцидента погиб один человек.

В момент нападения на анапский индустриальный техникум студенты закрылись в аудитории. В разговоре с 5-tv.ru мать одной из учениц колледжа рассказала, что ее дочь слышала взрывы и звуки выстрелов.

«Говорит, было несколько взрывов, потом была стрельба, и сирены начали выть. Она написала сообщение: „Мамочка, я тебя люблю. Возможно, больше мы не увидимся“», — поделилась женщина.

В среду, 11 февраля, в анапском техникуме на улице Промышленной произошла стрельба. Очевидцы сообщали о звуках, похожих на хлопки или выстрелы, были слышны женские крики, люди в панике бегали по улицам. Студенты слышали несколько громких выстрелов при нападении на Анапский индустриальный техникум.

В результате стрельбы погиб охранник образовательного учреждения. Также известно, что пострадали три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Нападавший был задержан. О его мотивах информации пока нет.

