«Оперативно среагировал, не дал зайти»: губернатор Краснодарского края о погибшем во время стрельбы в Анапе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Огонь открыл один из студентов техникума — пострадали три человека.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего во время стрельбы в техникуме Анапы охранника. Об этом он сообщил в свое Telegram-канале.

Глава региона заявил, что по ситуации постоянно получает оперативную информацию.

«На данный момент, есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в публикации.

Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, двое человек получили ранения средней тяжести, при этом данные о количестве пострадавших еще уточняются.

По его словам, на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, а все медицинские учреждения Анапы приведены в готовность к приему раненых. В случае необходимости пострадавших оперативно доставят в краевые медицинские учреждения.

Он также назвал произошедшее чудовищным преступлением и поблагодарил силовые структуры и сотрудников Росгвардии за оперативную реакцию, благодаря которой удалось избежать большего числа жертв.

Что известно по данным полиции

В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что стрельба произошла в холле одного из техникумов города. По предварительным данным, огонь открыл студент этого учебного заведения. Он использовал неустановленное оружие.

По информации полиции, пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. Злоумышленник задержан.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и других правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий задержанного.

