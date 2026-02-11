«Первым принял на себя удар»: охранник погиб в результате стрельбы в техникуме Анапы

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Сообщается о троих пострадавших.

Установлена личность погибшего в результате стрельбы в техникуме Анапы, это был охранник. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На данный момент, есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — уточнил глава региона.

Новость дополняется.

