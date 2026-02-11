Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

В регионе реализуется ряд крупных проектов.

В 2025 году бюджет Северной Осетии — Алании получил в дополнительных 6,35 миллиарда рублей. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава региона Сергей Меняйло.

«Мы работаем по повышению собственной доходной части и „обелению“ отраслей экономики. В республике разработан план повышения собственной доходной части, и мы каждый год оптимизируем свои расходы. Показатели следующие: благодаря совместной работе с Федеральной налоговой службой в 2025 году 6 миллиардов 350 миллионов дополнительно получено доходов во все уровни бюджета по отношению к 2024 году», — отметил Меняйло.

В 2026 году они планируют применить похожий план, чтобы добиться столь же хороших результатов. Также в Республике была проинвентаризирована вся налогооблагаемая база.

Кроме того, валовой региональный продукт (ВРП) в Северной Осетии в 2025-м относительно 2024 года увеличился на 50 миллиардов и составил 355 миллиардов рублей. Этого, по словам главы региона, удалось добиться благодаря положительной динамики по инвестициям в основной капитал, агропромышленный комплекс, промышленность, переработку, логистические центры и туризм.

Также в регионе реализуется целый ряд крупных проектов. В 2025-м был открыт яблоневый сад «Казачий хутор». Там уже был собран первый урожай. В 2026 году запустят строительство завода по производству волокна из базальта. Кроме того, начинается возведение современного пульмонологического центра в Фиагдоне. В разработке находится и транспортно-логистический хаб.

«Транспортно-логистический хаб в транспортном коридоре „Север — Юг“ как раз экспортоориентированный: 190 портов, 190 машиномест. Объем хранения — 90 миллионов единиц товара. Он будет аналогом „сухого порта“ с таможенной зоной. Его реализация даст 8,5 тысячи рабочих мест только на самом хабе», — отметил Меняйло.

