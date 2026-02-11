Умерла ветеран Великой Отечественной войны Клеопатра Жукова

Фото: Telegram/Елкин Борис/ba_elkin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 16 лет она пришла в военкомат, чтобы отправиться на фронт в качестве добровольца.

Участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Пскова Клеопатра Жукова скончалась в возрасте 100 лет. О смерти ветерана сообщил мэр Пскова Борис Елкин в Telegram-канале.

«Псков понес тяжелую утрату. Ушла из жизни Клеопатра Васильевна Жукова <…>. Она была живым олицетворением мужества и верности долгу», — говорится в публикации главы города.

В 16 лет Жукова пришла в военкомат, чтобы отправиться на фронт в качестве добровольца. Однако ей отказали, но она решила попробовать еще раз. При повторной попытке в октябре 1942 года она смогла получить направление на курсы связистов. В мае 1944 года она попала на 1-й Украинский фронт.

«Свой первый бой она приняла в качестве телефонистки 862-го стрелкового полка при форсировании реки Вислы и в сражениях за Сандомирский плацдарм», — написал Елкин.

Клеопатра Жукова родилась 22 августа 1925 года в городе Макарьев Костромской области. После окончания войны Жукова получила медицинское образование и стала работать медицинской сестрой. Она посвятила этой профессии 52 года своей жизни. Награждена двумя орденами Отечественной войны второй степени, медалью «За отвагу», а также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Отелло» Изольда Лидарская умерла в больнице. Ей было 92 года. Более 50 лет своей жизни она посвятила Оренбургскому театру драмы, где стала одной из ведущих актрис. За годы службы на сцене Лидарская сыграла десятки ролей в классических и современных постановках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.