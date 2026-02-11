Суд арестовал пособника покушения на генерала ГРУ Алексеева
Фото: ЦОС ФСБ РФ
Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу Виктора Васина до 6 апреля.
Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать Виктора Васина до 6 апреля. Он обвиняется в покушении на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Васин имеет высшее военное образование и признан инвалидом третьей группы.
«Вину свою признаю. Возможность предотвращения покушения была, я отговаривал его, надеясь, что он на это не пойдет. Я сотрудничаю со следствием, глубоко раскаиваюсь», — произнес в зале суда Васин.
Покушение произошло утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Генерал-лейтенант ВС РФ был несколько раз ранен. Стрелком оказался Любомир Корба, который пытался скрыться, но был передан России и заочно арестован. Виктора Васина задержали в Москве, а их сообщница Зинаида Серебрицкая объявлена в международный розыск и заочно арестована на два месяца.
Раненого офицера доставили в больницу. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Для расследования создана отдельная следственная группа.
По данным следствия, Васину грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ опубликовала видео с исполнителем покушения на генерал-лейтенанта Алексеева.
