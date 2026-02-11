Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Фарниев; 5-tv.ru

Теракт в школе Беслана в 2004 году — общероссийская боль, о ней нельзя забывать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.

«Это общероссийская боль. Не забывать об этом», — сказал российский лидер.

В прошлом году из 49 запланированных мероприятий по развитию Беслана выполнено 46, доложил президенту в ходе встречи Меняйло.

В сентябре 2025 года на месте восстановленной школы № 1 в Беслане открылась первая очередь интерактивного музея, где размещена экспозиция, посвященная всем терактам в РФ. Например, на выставке также рассказывается про теракт в Кизляре в 1996 году и в «Крокус Сити Холле» в 2024 году. Память об этих трагичных событиях также должна сохраняться.

Также глава региона предложил Путину перевести фонд «Матери Беслана» на федеральный уровень: данная организация занимается социальной защитой жертв терактов. Российский лидер отметил важность программы развития Беслана и необходимость дальнейшей реабилитацией пострадавших.

